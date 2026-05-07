Le Giornate fotografiche di Bienne riflettono sulla vulnerabilità

Keystone-SDA

Le Giornate fotografiche di Bienne a tornano ad animare la città bilingue dal 9 al 31 maggio, con 23 artisti e 3 collettivi che espongono le loro opere in 14 siti. Questa 29a edizione è dedicata al tema delle "vulnerabilità".

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(Keystone-ATS) Il pubblico potrà scoprire un percorso fotografico che intreccia un dialogo tra immagini e luoghi e che si protrae attraverso interviste filmate che danno voce agli artisti. “La città si dispiega come una costellazione fotografica”, scrivono gli organizzatori. Trenta interventi artistici, che riuniscono fotografi svizzeri e internazionali, coinvolgono il visitatore.

Per la direttrice della manifestazione Sarah Zürcher, questa edizione parte da una semplice constatazione: le nostre vulnerabilità non ci indeboliscono, ma ci uniscono. “È un tema che ci riunisce e che ci permette di ritrovare i nostri valori umani”, dichiara la direttrice commentando le mostre.

In un mondo attraversato dalle crisi, le Giornate fotografiche di Bienne vogliono mostrare immagini che non si limitano a documentare, ma che creano legami e rendono visibili realtà emarginate.

Quattro grandi temi

Partendo da questa convinzione, la programmazione si articola attorno a quattro assi, precisa Sarah Zürcher: “i racconti della migrazione e dell’ospitalità, i femminismi e le politiche del corpo, le ecologie affettive e le relazioni con il vivente e infine i gesti artistici riparatori in cui l’immagine è uno spazio di resistenza”.

Per la prima volta, i fotoreporter svizzeri sono al centro dell’attenzione, interrogando il nostro rapporto con la realtà in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta riconfigurando il nostro rapporto con il mondo. Saranno al centro di una mostra all’ex stadio della Gurzelen sul tema “Prendersi cura”.

La mostra “De l’Une à l’autre” ripercorre due secoli di attualità attraverso una selezione di 20 prime pagine tratte dal Journal de Genève, dalla Gazette de Lausanne, dal Nouveau Quotidien e dal Le Temps. Con immagini che testimoniano il modo in cui la stampa sceglie e mette in scena gli eventi dal 1826 ad oggi.

La visibilità e il ruolo delle donne nei racconti storici, lo sciopero femminista del 14 giugno 2019, l’esplorazione della perdita e dell’esilio attraverso fotografie di chiavi legate a case distrutte a Gaza, la migrazione al confine tedesco-polacco o la catena di produzione del pomodoro per illustrare le sfide contemporanee come la crisi climatica o la migrazione sono altri temi affrontati durante queste Giornate fotografiche.

Mostre in tutta la città

Le mostre occupano spazi classici come l’edificio Schwab del Nouveau Musée Bienne (NMB), il Photoforum Pasquart, gallerie ma anche spazi pubblici e insoliti riconvertiti per l’occasione come il ristorante della Rotonde, le tribune dell’ex stadio di calcio della Gurzelen o una casa di cura.

Unico festival annuale di fotografia emergente in Svizzera, le Giornate fotografiche hanno saputo affermarsi sulla scena culturale nazionale. Nata nel 1997 dalla volontà di tre appassionati di fotografia di organizzare una festa dell’immagine, la manifestazione si impegna a decifrare le sfide contemporanee.