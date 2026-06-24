Lavrov, “gli Usa aiutano gli ucraini ad attaccarci”

Keystone-SDA

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Gli Usa aiutano gli ucraini a lanciare i loro attacchi in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, iLavrov, citato dalla Tass.

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(Keystone-ATS) “Senza l’aiuto diretto americano nella guida e nell’ottenimento di dati per l’individuazione di obiettivi, è impossibile fare ciò che l’Ucraina sta facendo ora, lanciando attacchi terroristici sul territorio russo”, ha affermato Lavrov intervenendo ad un forum.

Il ministro degli Esteri russo ha confermato che la Russia ha avuto contatti con l’ufficio del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il cui staff “ha contattato due volte i rappresentanti di Mosca”. Ma anche con la Francia e la Gran Bretagna, che, ha sottolineato, hanno inviato loro rappresentanti in Russia.

“Per quanto riguarda i contatti, ci sono stati”, ha confermato Lavrov, citato da Tass, riferendosi all’iniziativa di Costa. “Il presidente (francese) Emmanuel Macron ha rimproverato pubblicamente Antonio Costa per aver fatto contattare due volte i rappresentanti di Mosca da un suo collaboratore, dicendo che era inaccettabile e che dovevano incontrarsi per risolvere la questione”, ha ricordato il ministro russo.

Ma lo stesso Lavrov afferma che da parte di Macron c’è stata “ipocrisia”. E questo perché lo stesso presidente francese “ha inviato dei delegati, che sono stati ricevuti” a Mosca. “Così come, diciamocelo francamente, c’erano degli inviati da Londra”, ha concluso.