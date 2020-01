Diritto d'autore

Philip Morris sopprime 265 impieghi in Svizzera 27 gennaio 2020 - 21:19 La Philip Morris intende sopprimere 265 posti di lavoro nelle sue sedi di Losanna e Neuchâtel in applicazione del piano di ristrutturazione progettato dalla multinazionale del tabacco statunitense. Oltre la metà degli impieghi interessati dalla manovra sarà trasferita all'estero (Lisbona, Londra e Cracovia). I vertici aziendali hanno spiegato la decisione con la nuova strategia della compagnia che ha l'obiettivo di "accelerare gli sforzi verso un futuro senza fumo": il futuro modello d'affari della multinazionale consiste infatti nel portare avanti alternative alla sigaretta, in particolare attraverso la commercializzazione di prodotti a base di tabacco riscaldato senza combustione. La Philip Morris, che ha il suo quartier generale a Losanna, ha fatto sapere che vuole restare in Svizzera, dove è presente dal 1957 e impiega 3'000 dei suoi 77'000 dipendenti nei cantoni di Neuchâtel, Vaud e Zurigo. Entro la fine di marzo i dipendenti coinvolti nella ristrutturazione verranno informati e, trattandosi di licenziamenti collettivi, la legge prevede l'avvio di una procedura di consultazione cui sono chiamate a partecipare le organizzazioni dei lavoratori e le autorità dei due cantoni.