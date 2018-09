"Ma non ci siamo ancora riusciti perché le imprese hanno paura di accedere a questa possibilità, per il timore di non trovare lavoratori, che il racket glieli sottragga".

"La regione Puglia ha persino messo a disposizione delle imprese danaro per organizzare il trasporto in modo alternativo ai caporali", dice il governatore regionale Michele Emiliano.

Dal cimitero di Foggia è partita la manifestazione (organizzata con i pullman dei sindacati) per i diritti sociali negati e contro una legge introdotta nel 2016 che sì prevede sanzioni contro le imprese che ricorrono ai caporali, ma che evidentemente non ha funzionato.

Tutto per vivere in baracche sperdute nella campagna, senz'acqua né servizi igienici.

Per i sindacati, sono da considerare morti sul lavoro. Le due tragedie non solo hanno riaperto una finestra su un settore dove i diritti dei lavoratori sono inesistenti o quasi, ma anche riacceso la polemica sull'inefficacia della legge per contrastare caporalato e lavoro nero.

I braccianti agricoli stranieri impiegati nel Foggiano, perlopiù africani, hanno scioperato mercoledì in omaggio ai 16 lavoratori dei campi morti in due incidenti stradali negli scorsi giorni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Braccianti stranieri in sciopero a Foggia 08 agosto 2018 - 20:50 I braccianti agricoli stranieri impiegati nel Foggiano, perlopiù africani, hanno scioperato mercoledì in omaggio ai 16 lavoratori dei campi morti in due incidenti stradali negli scorsi giorni. Per i sindacati, sono da considerare morti sul lavoro. Le due tragedie non solo hanno riaperto una finestra su un settore dove i diritti dei lavoratori sono inesistenti o quasi, ma anche riacceso la polemica sull'inefficacia della legge per contrastare caporalato e lavoro nero. "12 ore per 20 euro" "Nel furgone, a volte ci sono 20 persone", racconta Gassama, senegalese che da tre anni vive nel ghetto di Mezzanone, mezz'ora da Foggia. "Per 12 ore, si può guadagnare 20 euro, 25, o 30 euro però il lavoro è molto". Gran parte del suo "salario", peraltro, se ne va in "spese": il caporale, l'autista del furgone, la ricarica della batteria del cellulare (50 centesimi) quando manca l'elettricità. Tutto per vivere in baracche sperdute nella campagna, senz'acqua né servizi igienici. Dal cimitero di Foggia è partita la manifestazione (organizzata con i pullman dei sindacati) per i diritti sociali negati e contro una legge introdotta nel 2016 che sì prevede sanzioni contro le imprese che ricorrono ai caporali, ma che evidentemente non ha funzionato. "La regione Puglia ha persino messo a disposizione delle imprese danaro per organizzare il trasporto in modo alternativo ai caporali", dice il governatore regionale Michele Emiliano. "Ma non ci siamo ancora riusciti perché le imprese hanno paura di accedere a questa possibilità, per il timore di non trovare lavoratori, che il racket glieli sottragga".