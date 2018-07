Alcune variazioni si possono osservare tra le diverse fasce d'età. L'indice dei disoccupati tra i giovani (18-24 anni) si è attestato all'1,9%, in calo di 0,7 punti su base annua e di 0,1 rispetto a maggio. E si è fissato al 2,3% (in calo di 0,4 punti su base annuale e di 0,1 rispetto a maggio) - ed è quindi anch'esso inferiore a quello riferito a tutta la popolazione attiva - la quota dei disoccupati ultracinquantenni.

In cifre assolute a fine mese le persone iscritte negli uffici di collocamento erano 106'579, vale a dire il 20,2% in meno rispetto a giugno 2017 (-2,6% rispetto a maggio). Si conferma quindi l'evoluzione al ribasso dei disoccupati, che nel gennaio 2016 erano ancora 163'644, valore che si traduce in un calo del 28,5% del loro numero in due anni e mezzo.

Anche in giugno è continuata la discesa della disoccupazione in Svizzera. Il tasso registrato a fine mese, ha reso noto la Segreteria di Stato dell'Economia (Seco), si è attestato al 2,4%, stabile rispetto al mese precedente ma in calo di 0,6 punti nel confronto con l'anno precedente.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il numero dei disoccupati scende ai valori di 10 anni fa 09 luglio 2018 - 13:14 Anche in giugno è continuata la discesa della disoccupazione in Svizzera. Il tasso registrato a fine mese, ha reso noto la Segreteria di Stato dell'Economia (Seco), si è attestato al 2,4%, stabile rispetto al mese precedente ma in calo di 0,6 punti nel confronto con l'anno precedente. Bisogna risalire a 10 anni fa, più precisamente al settembre 2008, per trovare valori analoghi dei senza lavoro nel paese. In cifre assolute a fine mese le persone iscritte negli uffici di collocamento erano 106'579, vale a dire il 20,2% in meno rispetto a giugno 2017 (-2,6% rispetto a maggio). Si conferma quindi l'evoluzione al ribasso dei disoccupati, che nel gennaio 2016 erano ancora 163'644, valore che si traduce in un calo del 28,5% del loro numero in due anni e mezzo. A livello regionale c'è da segnalare l'analogo andamento del Canton Ticino, dove il tasso si è fissato al 2,5%, stabile rispetto al mese precedente ma in discesa di 0,5 punti su base annuale. I cantoni romandi rimangono i più colpiti dal fenomeno ma sono anche quelli che fanno segnare i cali più importanti: con un tasso del 4,4% il primato negativo spetta a Neuchâtel (calo di 0,8 punti rispetto a giugno 2017). Percentuale oltre il 4% anche a Ginevra (4,3%, in calo dello 0,8%). Mentre nella Svizzera Centrale si può dire che vi è piena occupazione: con un tasso dello 0,5%, Uri è il cantone con meno disoccupati (-0,3 punti su base annua). Percentuali inferiori all'1% anche a Obvaldo (0,6%; -0,2) e Nidvaldo (0,8%; -0,2). Alcune variazioni si possono osservare tra le diverse fasce d'età. L'indice dei disoccupati tra i giovani (18-24 anni) si è attestato all'1,9%, in calo di 0,7 punti su base annua e di 0,1 rispetto a maggio. E si è fissato al 2,3% (in calo di 0,4 punti su base annuale e di 0,1 rispetto a maggio) - ed è quindi anch'esso inferiore a quello riferito a tutta la popolazione attiva - la quota dei disoccupati ultracinquantenni.