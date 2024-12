Il legno in Svizzera finisce troppo presto nei caminetti

Per svolgere la sua funzione di stoccaggio di CO2, il legno deve essere bruciato il più tardi possibile. Keystone / Gaetan Bally

2 minuti

Keystone-ATS

In Svizzera il legno non viene quasi mai riciclato: secondo un’analisi pubblicata lunedì dal laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, il tasso di riciclaggio del legno è di poco inferiore all’8%, contro il 70% circa della carta.

Il 40% circa dei cinque-sette milioni di metri cubi di legno raccolti ogni anno in Svizzera viene bruciato direttamente, come risulta dall’analisi presentata sulla rivista specializzata Journal of Industrial Ecology.

++ Raccolta di legname in calo del 6% in Svizzera nel 2023Collegamento esterno

Questo è tutt’altro che ideale, sottolineano i ricercatori in un comunicato del laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa). Per svolgere la sua funzione di stoccaggio di CO2, il legno deve essere bruciato il più tardi possibile. La foresta e l’uso del legno svolgono un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi climatici di zero netto, scrivono i ricercatori nell’analisi.

Il più tardi possibile nella stufa

Gli studiosi sostengono il cosiddetto utilizzo a cascata del legno, in base al quale un albero abbattuto verrebbe prima trasformato in grandi travi e tavole e poi, dopo un certo grado di usura, in tavole più piccole o in trucioli di legno. Nella stufa il legno dovrebbe quindi finire solo quando non è possibile un ulteriore utilizzo del materiale.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, settore del legname in crisi Questo contenuto è stato pubblicato al I dati raccolti dall’Ufficio federale di statisticaCollegamento esterno (UST) e dalla rete di aziende forestali dell’Ufficio federale dell’ambienteCollegamento esterno (UFAM) sono stati diffusi giovedì. Secondo l’Indice nazionale dei prezzi al consumoCollegamento esterno, nel 2016 i prezzi del legno grezzo -la principale fonte di introiti dell’industria forestale svizzera- sono scesi dell’1,7%. Persi 64 franchi l’ettaro Nel… Di più Svizzera, settore del legname in crisi

Nell’analisi dei flussi di materiale del legno svizzero, oltre al laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca è stato coinvolto anche l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL).