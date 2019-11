Secondo l'esponente del Mouvement Citoyens Genevois, questa situazione svantaggia numerosi residenti del nostro Paese, che non possono entrare nel mondo del lavoro, e fa pure aumentare le spese sociali. Per Golay, è "fondamentale privilegiare i nostri abitanti prima degli interessi privati di qualche datore di lavoro senza senso civico, che preferisce praticare il dumping salariale".

I frontalieri attivi professionalmente in Ticino erano 67'900 alla fine del terzo trimestre, il 7,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il governo aggiunge che i frontalieri - grazie all'accordo sulla libera circolazione delle persone -possono far valere il principio della parità di trattamento con i lavoratori nazionali. Accogliere la mozione equivarrebbe a reintrodurre una priorità dei residenti corrispondente al sistema d'ammissione applicato prima della libera circolazione delle persone. Il che va in contraddizione con gli impegni assunti dalla Svizzera con l'Unione europea.

Golay, non più rieletto il 20 di ottobre scorso, giustifica uno stop con l'incremento di frontalieri nell'ultimo anno. A fine giugno, scrive Golay, "il nostro Paese registrava 323'000 frontalieri, allorquando abbiamo oltre 100'000 disoccupati, senza contare le persone alla ricerca di un impiego che sfuggono alle statistiche". Nonostante queste cifre preoccupanti, alla fine del secondo trimestre del 2019 il numero dei frontalieri è aumentato del 2,4% in rapporto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Per questo motivo, il Consiglio federale invita il parlamento a respingere una mozione di Roger Golay (del Mouvement Citoyens Genevois, che fa parte della destra populista) con cui il deputato chiede di instaurare per un periodo di due anni l'obbligo per i datori di lavoro che intendessero assumere frontalieri di dimostrare di non aver trovato alcuna competenza equivalente in Svizzera.

Una moratoria di due anni applicata sull'assunzione di frontalieri contrasta con l'Accordo sulla libera circolazione con l'Unione europea e non può quindi essere presa in considerazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Assunzione frontalieri, Berna contraria alla moratoria 21 novembre 2019 - 18:51 Troppi lavoratori frontalieri in Svizzera. Un deputato ginevrino ha così chiesto di introdurre una moratoria sull'assunzione di frontalieri. Una proposta che il Consiglio federale invita a bocciare. Una moratoria di due anni applicata sull'assunzione di frontalieri contrasta con l'Accordo sulla libera circolazione con l'Unione europea e non può quindi essere presa in considerazione. Per questo motivo, il Consiglio federale invita il parlamento a respingere una mozione di Roger Golay (del Mouvement Citoyens Genevois, che fa parte della destra populista) con cui il deputato chiede di instaurare per un periodo di due anni l'obbligo per i datori di lavoro che intendessero assumere frontalieri di dimostrare di non aver trovato alcuna competenza equivalente in Svizzera. Troppi frontalieri Golay, non più rieletto il 20 di ottobre scorso, giustifica uno stop con l'incremento di frontalieri nell'ultimo anno. A fine giugno, scrive Golay, "il nostro Paese registrava 323'000 frontalieri, allorquando abbiamo oltre 100'000 disoccupati, senza contare le persone alla ricerca di un impiego che sfuggono alle statistiche". Nonostante queste cifre preoccupanti, alla fine del secondo trimestre del 2019 il numero dei frontalieri è aumentato del 2,4% in rapporto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il Consiglio federale, bocciando la mozione di Golay, si dice comunque consapevole della continua progressione del numero di frontalieri in Svizzera. Ma giustifica questo aumento con la buona congiuntura economica. Il governo aggiunge che i frontalieri - grazie all'accordo sulla libera circolazione delle persone -possono far valere il principio della parità di trattamento con i lavoratori nazionali. Accogliere la mozione equivarrebbe a reintrodurre una priorità dei residenti corrispondente al sistema d'ammissione applicato prima della libera circolazione delle persone. Il che va in contraddizione con gli impegni assunti dalla Svizzera con l'Unione europea. Secondo l'esponente del Mouvement Citoyens Genevois, questa situazione svantaggia numerosi residenti del nostro Paese, che non possono entrare nel mondo del lavoro, e fa pure aumentare le spese sociali. Per Golay, è "fondamentale privilegiare i nostri abitanti prima degli interessi privati di qualche datore di lavoro senza senso civico, che preferisce praticare il dumping salariale".