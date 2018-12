Diritto d'autore

Verso una mobilità elettrica 18 dicembre 2018 - 13:02 Una nuova automobile su sette deve viaggiare a energia elettrica entro il 2022. Questo l'obiettivo dell'intesa firmata martedì dalla consigliera federale Doris Leuthard insieme a Cantoni, Città e Comuni come anche a rappresentanti dei settori economici interessati. Una cinquantina di associazioni dei settori automobilistico, elettrico, immobiliare e delle relative associazioni, sono firmatari di questa "roadmap" elaborata in comune con rappresentanti dei poteri pubblici. È quanto ha comunicato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Misure concrete Allo scopo di raggiungere l'obiettivo di aumentare al 15% la quota di veicoli elettrici nelle nuove immatricolazioni di automobili entro il 2022, la roadmap prevede misure concrete in tre campi d'azione prioritari da portare avanti congiuntamente: successo dello sviluppo del mercato dei veicoli, infrastruttura di ricarica ottimale e incentivi e condizioni quadro. Le misure sono state messe a punto dai firmatari ognuno nella sua sfera di influenza: si tratta di svilupparle progressivamente. Favorendo le sinergie i loro effetti possono essere aumentati.