I trasporti pubblici come diritto fondamentale 19 novembre 2019 - 10:25 I cittadini del canton Glarona decideranno per alzata di mano durante la prossima Landsgemeinde se la Costituzione dovrà sancire che i trasporti pubblici devono raggiungere tutte le località del cantone. Sool è una piccola località nel canton Glarona dove vivono 250 persone. I bus che otto volte al giorno raggiungono il paesino sulle colline sono spesso vuoti. Per questa ragione, due anni fa le autorità hanno voluto sopprimere il servizio. Alcuni abitanti di Sool si sono però opposti e due di loro hanno presentato una proposta che dovrà essere sottoposta il prossimo maggio al giudizio della Landsgemeinde, l'assemblea di piazza dove i cittadini del cantone votano per alzata di mano sulle modifiche costituzionali e legislative. La proposta prevede che la Costituzione cantonale sia modificata e vi sia sancito che tutte le località del cantone devono essere raggiungibili con il trasporto pubblico. Recentemente il governo si è opposto a tale modifica, ricordando che è stato fatto un passo indietro per quello che riguarda il servizio di trasporto a Sool, che rimarrà disponibile. L'esecutivo ritiene che sia importante garantire che delle località non rimangano isolate ma per farlo, scrive in una nota, basta agire sulla legge dei trasporti senza toccare la Costituzione. In maggio si vedrà come la pensano i cittadini.