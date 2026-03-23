LaGuardia: “incidente” su pista tra aereo e veicolo, voli sospesi

Keystone-SDA

I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi stamattina a causa di un "incidente" che ha coinvolto un aereo e un veicolo su una pista, secondo quanto riferito dalle autorità.

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(Keystone-ATS) L’impatto tra un aereo dell’Air Canada e un veicolo dell’autorità portuale su una pista dell’aeroporto LaGuardia di New York ha causato lo stop dello scalo nella notte, hanno riferito il dipartimento di polizia di New York. Le autorità non hanno fornito altri dettagli sull’incidente, compresi eventuali feriti.

Anche la piattaforma di tracciamento dei voli FlightRadar24 ha riferito che un aereo di Air Canada Express si è “scontrato con un veicolo di soccorso e antincendio aeroportuale” durante l’atterraggio. L’aereo, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation, partner regionale di Air Canada, era partito da Montreal, ha precisato la piattaforma.

Secondo FlightRadar24, l’aereo “stava percorrendo la pista quando ha colpito” il veicolo che gli attraversava la traiettoria. Immagini non verificate diffuse sui social media mostrano un aereo di Air Canada con la parte anteriore e la cabina di pilotaggio gravemente danneggiate, apparentemente su una pista di notte, con veicoli di emergenza nelle vicinanze.

Tutti i voli in partenza da LaGuardia risultavano in ritardo o cancellati a partire dalle prime ore di lunedì, come riportato sul sito web dell’aeroporto. LaGuardia aveva già subito disagi ai voli a causa del maltempo, ha dichiarato l’aeroporto ieri sera su X. I passeggeri dovevano inoltre attendere più a lungo per i controlli di sicurezza a causa di “problemi di personale” dovuti alla mancanza di finanziamenti federali, aveva dichiarato la scorsa settimana.