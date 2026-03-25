Lago Neuchâtel: trovato carico romano, valore inestimabile

Keystone-SDA

Un carico di reperti romani, in buona parte intatti o in ottime condizioni, è stato rinvenuto nel lago di Neuchâtel.

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(Keystone-ATS) La scoperta è considerata un evento unico in Svizzera e persino a nord delle Alpi, nonché una fonte di informazioni inestimabile per gli addetti ai lavori.

Il ritrovamento archeologico, giudicato speciale per la sua ricchezza e varietà, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dalle autorità cantonali neocastellane. Il carico comprende ad esempio diverse centinaia di recipienti in ceramica – ciotole, piatti, bicchieri e vassoi prodotti nell’Altipiano – che giacciono integri sul fondo del lago.

Della spedizione facevano parte anche contenitori per olio d’oliva provenienti dalla Spagna, testimoni del trasporto di merci su lunghe distanze durante l’epoca romana, e utensili vari. Inoltre, la presenza di armi come spade suggerisce che l’imbarcazione affondata fosse una nave mercantile civile, scortata da militari.

Secondo gli esperti, il carico si incagliò probabilmente nel I secolo d.C.. La scoperta è avvenuta grazie a fotografie aeree scattate nel novembre 2024 dall’Ufficio archeologico cantonale nell’ambito di un programma di monitoraggio per valutare lo stato del fondale lacustre e del patrimonio culturale subacqueo.

Gli oggetti rinvenuti saranno presentati al museo Laténium di Hauterive (NE). Prima di renderli accessibili al pubblico, devono essere sottoposti a un processo di catalogazione e conservazione/restauro.

Innanzitutto, è necessario proteggere il prezioso carico, estremamente fragile. Pur essendo in ottime condizioni, è in effetti esposto a diverse influenze distruttive, come l’erosione del fondale e l’ancoraggio di imbarcazioni da diporto. È inoltre vulnerabile ad atti vandalici e saccheggi. I reperti più delicati sono già stati recuperati.