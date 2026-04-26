Lago di Morat: in 50’000 al 25esimo Slowup

Keystone-SDA

Circa 50'000 persone hanno partecipato alla 25esima edizione dello Slowup del Lago di Morat (FR), secondo gli organizzatori. Fra le 10:00 e le 17:00 il traffico motorizzato è stato bandito attorno allo specchio d'acqua.

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(Keystone-ATS) Il tracciato di 33 chilometri è stato preso d’assalto da ciclisti, pattinatori e pedoni, si legge in un comunicato odierno. Lungo il percorso, sotto un sole radioso, si respirava un’aria rilassata e allegra.

Questa mattina, all’apertura dell’evento, ha tenuto un discorso il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page, friburghese. La giornata è stata accompagnata da esibizioni musicali e altri eventi, che si sono svolti in parte anche ad Avenches (VD).