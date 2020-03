Sono in seguito iniziati a riecheggiare all'unisono i versi cantati dell'Inno di Mameli, a simboleggiare la ritrovata coscienza del destino comune del paese di fronte all'emergenza sanitaria. Un ruolo decisivo in queste manifestazioni lo stanno avendo i social media.

All'inizio erano manifestazioni spontanee di cittadini che affacciati dai loro balconi applaudivano a determinate ore medici e infermieri, giusto tributo a coloro che in queste ore sono al fronte e che si stanno stoicamente prodigando al limite delle loro possibilità per salvare vite umane e, più in generale, la salute della collettività.

Chiusi in casa dallo scorso 10 marzo, per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus, gli italiani stanno sperimentando forma alternative e originali di relazioni sociali.

