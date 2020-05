La Svizzera vanta una lunga tradizione umanitaria e si occupa infatti di un numero relativamente maggiore di richieste di asilo rispetto ad altri Paesi europei, paragonato alla popolazione.

Anche se pochi richiedenti l'asilo ricevono lo status di rifugiato ufficiale, a molti di loro vengono concessi diversi tipi di permessi temporanei che consentono loro di restare in Svizzera.

Con questi permessi possono ricevere aiuti per vivere e per trovare un lavoro, ma la strada verso l'integrazione è ancora lunga. In questo video "La Svizzera spiegata", scoprite come funziona la procedura d'asilo e quali sono le condizioni per i richiedenti l'asiloLink esterno in Svizzera.



Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.