La proposta iraniana su Hormuz, nucleare e sanzioni, 5 punti
Fine guerra con garanzia di non aggressione, riapertura di Hormuz e stop al blocco USA. Dialogo sul nucleare: stop sanzioni in cambio del diritto all'arricchimento pacifico, ma con processo sospeso. Questi i punti della proposta iraniana.
(Keystone-ATS) I cinque elementi sul tavolo al centro della proposta iraniana sono riferiti da un alto funzionario iraniano e riportati da Reuters sul suo sito.
Più concretamente l’Iran chiede la fine della guerra con la garanzia che Israele e gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo; riapertura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani; revoca del blocco statunitense; colloqui sul programma nucleare iraniano in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi; e riconoscimento da parte di Washington del diritto dell’Iran ad arricchire l’uranio per scopi pacifici, con l’Iran che però accetta di sospendere il processo.
“In questo quadro, i negoziati sulla più complessa questione nucleare sono stati spostati alla fase finale per creare un clima più favorevole”, ha dichiarato il funzionario.