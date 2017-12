Diritto d'autore

Salario mimino in Ticino attorno a 3400 franchi 08 novembre 2017 - 13:10 Un salario minimo compreso tra 18,75 e 19,25 franchi all’ora, a seconda del settore economico. Ovvero uno stipendio mensile tra 3372 e 3462 franchi per un tempo pieno. È quanto ha proposto mercoledì il governo ticinese per applicare l’iniziativa popolare "Salviamo il lavoro in Ticino". I salari minimi saranno applicati a 77 settori economici, per un totale di circa 10 mila dipendenti. La legge d’applicazione dell’iniziativa, che era stata promossa dai Verdi e approvata dal popolo a metà 2015, prevede un periodo transitorio di tre anni per adeguare tali stipendi. Il Consiglio di Stato, nel disegno di legge che ha presentato mercoledì e che dovrà essere approvato dal Gran Consiglio (parlamento), propone inoltre di rafforzare il ruolo dell’Ufficio cantonale di conciliazione, che ha fra i suoi compiti quello di favorire l'adozione di contratti collettivi di lavoro.