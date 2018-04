"Non è razionale chiudere", scrivono. "Questa decisione nuove all'immagine della località e nuove agli interessi funanziari di CMA SA", considerata dalle autorità come "un importante attore economico nella regione".

Neve in abbondanza nel periodo delle vacanze pasquali. Si potrebbe pensare che i responsabili degli impianti di una delle località più prestigiose per lo sci in Svizzera si stiano sfregando le mani. Eppure da martedì pomeriggio è quasi tutto fermo a Crans-Montana. Il motivo è un conflitto finanziario tra il comune e la società che gestisce gli impianti.

Perché non si scia a Crans-Montana? 04 aprile 2018 - 20:45 Neve in abbondanza nel periodo delle vacanze pasquali. Si potrebbe pensare che i responsabili degli impianti di una delle località più prestigiose per lo sci in Svizzera si stiano sfregando le mani. Eppure da martedì pomeriggio è quasi tutto fermo a Crans-Montana. Il motivo è un conflitto finanziario tra il comune e la società che gestisce gli impianti. Gli impianti di risalita di Crans-Montana (nel canton Vallese) hanno chiuso nel tardo pomeriggio di ieri, martedì. Mercoledì solo il mini-skilift per i bambini era in funzione. "Poiché le trattative tra il comune e la società degli impianti di risalita Crans-Montana Aminona (CMA) SA non sono giunte in porto, dalla fine del servizio di oggi gli impianti sono stati chiusi per un tempo indeterminato", scrive Philippe Magistretti, presidente di CMA SA in una lettera aperta alla popolazione. In quanto "locomotiva dell'economia locale", l'impresa fornisce prestazioni nell'ordine di oltre 2 milioni di franchi all'anno. Nel settembre 2017 essa ha chiesto un contributo dei comuni per coprire una parte delle sue prestazioni. È stato così "faticosamente" negoziato un canone annuale di 800'000 franchi. Rapidamente approvato dai comuni d'Icogne e di Lens. Ma non ha invece ottenuto il via libera dal principale interessato. Le autorità di Crans-Montana, secondo la CMA, hanno emesso "richieste supplementari incessanti" all'accordo. Il comprensorio sciistico condanna questo atteggiamento da parte dell'investitore principale. I tre comuni interessati - in un comunicato congiunto - hanno da parte loro espresso il "profondo rammarico per la decisione unilaterale e incomprensibile della società". "Non è razionale chiudere", scrivono. "Questa decisione nuove all'immagine della località e nuove agli interessi funanziari di CMA SA", considerata dalle autorità come "un importante attore economico nella regione".