Charlotte BrontëLink esterno scriveva: “Mi portavo sempre nel letto la bambola; gli esseri umani hanno bisogno di amare qualcosa e, in mancanza di un oggetto più degno di tenerezza, mi studiavo di provare piacere amando e vezzeggiando un piccolo idolo sbiadito”. L’Ospedale delle bambole è il luogo in cui il bisogno di amare qualcosa di cui scrive Brontë trova una sua perfetta espressione. Qui si torna bambini e ci si lascia incantare con naturalezza.

Il laboratorio, l’ospedale intero, è visitabile e ci si muove come in un paese delle meraviglie tra corsie, reparti di degenza, “bambolatori”, teste in attesa di trapianto.

C'è, in via San Biagio dei LibraiLink esterno – “Spaccanapoli”, la via che spacca a metà la città vecchia di Napoli – un luogo incantato dove il tempo rallenta e ci si può sottrarre al ritmo frenetico della quotidianità.

Nell'Ospedale delle bambole il tempo si è fermato Valerio Maggio, Rsionline 11 ottobre 2018 - 21:50 In centro a Napoli c'è un luogo incantato dove da oltre 100 anni si curano le bambole e i ricordi d'infanzia.