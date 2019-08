"La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il governo non ha più una maggioranza. Il presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. L'Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e ha bisogno di un governo che si dedichi a questo e non ai giochi estivi di Salvini e Di Maio contro gli italiani". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti

Tav, la maggioranza si spacca in Senato 07 agosto 2019 - 13:06 È stata bocciata mercoledì al Senato italiano - con 181 voti contro 110 - la mozione del Movimento 5 Stelle (M5S) contro il progetto ferroviario ad alta velocità tra Torino e Lione (No Tav). Passano invece tutte le altre mozioni a favore dell'opera. Quella del Partito democratico italiano (Pd) ha ottenuto 180 sì, 109 contrari e un astenuto, la mozione Bonino ha riscosso 181 sì, 107 no e un astenuto, quella di Fratelli d'Italia è passata con 181 sì, 109 no e un astenuto. Infine quella di Forza Italia ha preso un voto in più ottenendo 182 voti favorevoli, 109 no e 2 astenuti. Il senatore e ministro delle infrastrutture e dei trasporti italiano Danilo Toninelli ha dichiarato all'agenzia di stampa ANSA di aver votato invano a favore della mozione (M5S). Alla domanda se, dopo gli attacchi della Lega, ora il ministro pensi di dimettersi risponde: "Vado avanti sereno e tranquillo. Le loro sono critiche generiche, io continuo a lavorare per sbloccare le opere". Di Maio non commenta Nessun commento da parte di Luigi Di Maio all'uscita dall'aula del Senato dopo il voto sulle mozioni Tav. Di Maio, assediato dai cronisti, si è limitato a dire "non parlo", prima di avviarsi con il suo staff ai gruppi del M5S. Poco dietro di lui si è palesato anche il sottosegratario alla presidenza Stefano Buffagni che, sorridente, ha predicato calma con i cronisti "va tutto bene, va tutto bene ..." "Governo senza maggioranza" "La seduta del Senato ha dimostrato in maniera assolutamente evidente che il governo non ha più una maggioranza. Il presidente Conte si rechi immediatamente al Quirinale dal presidente Mattarella per riferire della situazione di crisi che si è creata. L'Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo, investimenti e ha bisogno di un governo che si dedichi a questo e non ai giochi estivi di Salvini e Di Maio contro gli italiani". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti