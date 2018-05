Un antichissimo rituale per invocare la protezione di San Domenico. Avviene ogni primo di maggio a Cocullo in Abruzzo. Per l'occasione nella piccola località in provincia dell'Aquila vengono liberati serpenti non velenosi. Vediamo il motivo.

Rituale a Cocullo per invocare San Domenico 01 maggio 2018 - 18:42 Un antichissimo rituale per invocare la protezione di San Domenico. Avviene ogni primo di maggio a Cocullo in Abruzzo. Per l'occasione nella piccola località in provincia dell'Aquila vengono liberati serpenti non velenosi. Vediamo il motivo. Secondo la tradizione locale, il santo cavandosi il dente e donandolo alla popolazione di Cocullo, fece scaturire in essa una fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea Angizia protettrice dai veleni, tra cui quello dei serpenti. Oggi San Domenico è ritenuto protettore dal mal di denti e dai morsi dei serpenti. Il santo, monaco benedettino di Foligno, nel suo pellegrinare tra Lazio e Abruzzo visse a Cocullo sette anni. Lasciò alla popolazione un dente e un ferro di cavallo della sua mula che divennero subito delle reliquie.