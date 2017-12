Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In un mese, la neve di un intero inverno 29 dicembre 2017 - 15:30 Un metro e 80 centimetri in un mese, più di quanto nevicato in tutto l'inverno scorso: la città di La Chaux-de-Fonds è sommersa dalla coltre bianca. Uno scenario spettacolare, che però pesa sulle casse comunali. Il servizio della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS è girato alle tre del mattino, quando a La Chaux-de-Fonds, nel canton Neuchâtel, si contano già 20 centimetri ed è la tredicesima allerta neve dalla fine di novembre. Anita Hofmann, addetta alla viabilità comunale, riferisce di aver visto raramente una situazione simile in trent'anni di lavoro: "La chiamano l'oro bianco, ma dopo un po' questo oro bianco sfinisce, bisogna essere realisti", dice, alla guida del suo spazzaneve. Il peso della neve sul bilancio In tutto, le persone chiamate a rispondere all'emergenza sono 120: entro l'alba, i 105 chilometri di strade del comune devono essere liberate. Ognuno di questi interventi costa tra 80 e 100 mila franchi (70-85 mila euro), che pesano sul bilancio comunale, quest'anno in rosso. Ma sulla viabilità "non si può lesinare", dice il caposervizio viabilità Joseph Mucaria. "Non si possono mettere in pericolo le attività della città, sia quelle industriali, sia la circolazione. Bisogna pensare soprattutto alle categorie più esposte, come i pedoni, gli anziani, i bambini." Fa girare l'economia in inverno In un mese, La Chaux-de-Fonds ha sparso 800 tonnellate di sale, 200 metri cubi di ghiaia e 300 di materiale antighiaccio: la metà delle riserve annue. Se non altro, le straordinarie nevicate fanno lavorare una quindicina di aziende incaricate dal comune. "Per noi questo significa avere lavoro per tutto l'inverno, quando i cantieri chiudono e molte attività si fermano", spiega Alexandre Brechbühler, un direttore. "Spazzare la neve rappresenta circa il 5% del nostro fatturato, quando va bene, come in questo caso".