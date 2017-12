Diritto d'autore

La fine delle Storie Tese 18 ottobre 2017 - 19:30 Dopo 37 anni di successi, hit provocatorie e irriverenti e tour imprevedibili, la storia di Elio e le storie tese terminerà il prossimo 19 dicembre. La band ha infatti annunciato che un concerto previsto al Forum di Assago sarà l’ultimo. La band Elio e le Storie Tese ha annunciato che si scioglierà dopo un concerto di addio, il 19 dicembre al Forum di Assago, una decisione che per molti non è una sorpresa. Uno dei membri più famosi del gruppo, Rocco Tanica, già da qualche tempo non seguiva più i suoi vecchi sodali in tour. "Non vogliamo finire come i Ramones", ha detto Elio al Messaggero. "Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti", ha fatto sapere la band. I media scoprirono Elio e le Storie Tese nel 1990, a Sanremo, quando, partecipando al Controfestival, suonarono delle irresistibili parodie dei brani in gara. A quel punto la formula che ha sempre distinto la loro musica era stata messa a punto. Virtuosismo strumentale e dissacrante ironia nei testi. Gli anni '90 sono il decennio della consacrazione: "Il pippero" e "Servi della gleba" diventano delle hit trasmesse dai network radiofonici, mentre la loro frequentazione di programmi comici della tv, a cominciare da quelli della Gialappa's, confermano la loro unicità nel panorama musicale. La consacrazione è arrivata con “La terra dei Cachi”, che strabiliò l'Ariston nel 1996. Sanremo li ha visti un’altra volta protagonisti nel 2016, poi è uscito il decimo album "Figgatta de blanc"; nel 2017 il gruppo ha anche affrontato il suo primo tour europeo con concerti in 12 città - da Parigi a Londra, da Madrid a Budapest, da Amsterdam a Berlino e anche nella Svizzera tedesca, a Zurigo- registrando sold out ovunque. Una storia quasi quarantennale, quella di Elio e le storie tese, della quale molti fan chiederebbero volentieri il bis urlando, naturalmente: “Forza Panino!”