La balena arenatasi nel baltico è riuscita a tornare in mare

Keystone-SDA

La megattera arenatasi da diversi giorni sulla costa tedesca del Mar Baltico si è liberata ed è tornata in acque più profonde, ha riferito uno scienziato ai media.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’animale ha tuttavia ancora molta strada da percorrere prima di ritrovare il suo habitat naturale, nell’Atlantico.

Il mammifero marino ha “ripreso le forze” durante la notte e si è “liberato da solo”, ha indicato il biologo marino Robert Marc Lehmann in un video pubblicato sulla piattaforma in linea Instagram.

L’animale era stato avvistato per la prima volta nella notte tra domenica e lunedì su un banco di sabbia nella baia di Lubecca (Schleswig-Holstein, Germania settentrionale). Le sue sorti in questi giorni hanno appassionato media e popolazione.