Nel mese di luglio il volume degli scambi alla SIX Swiss Exchange ha registrato un forte aumento. Ciò è dovuto principalmente alla contromisura presa dal Consiglio federale alla decisione dell'Ue di negare dell'equivalenza borsistica.

L’equivalenza borsistica garantisce l’accesso illimitato da parte degli operatori alle piazze finanziarie europee, svizzera compresa. Con la decisione dell'Ue di non riconoscere questa equivalenza, dal primo di luglio gli operatori finanziari dei paesi dell'Unione che vogliono trattare azioni di aziende svizzere quotate in borsa possono farlo solo tramite lil SIX Swiss Exchange, la quarta piazza per capitalizzazione in Europa. E per farlo devono ricevere un'autorizzazione dal parte della FINMA, l'organismo svizzero per la sorveglianza dei mercati finanziari.

L'UE aveva utilizzato questa "equivalenza borsistica" come strumento di pressione nei negoziati con la Svizzera sull'accordo quadro. Dal primo luglio, di conseguenza, la regolamentazione borsistica svizzera non è più equivalente a quella dell'UE. Il Consiglio federale ha reagito con contromisure e ha vietato il commercio di azioni svizzere nell'UE.

Una contromisura che sembra funzionare

Rispetto al mese di giugno, il fatturato è aumentato del 26 percento, attestandosi a 138,1 miliardi di franchi, come annunciato venerdì dalla borsa SIX. Nel mese di luglio - il primo mese successivo alla scadenza dell'equivalenza borsistica negata dall'Unione europea - sono state concluse 6,87 milioni di transazioni sulla SIX. Ciò corrisponde ad un aumento del 71%.

Nei primi sette mesi dell'anno, tuttavia, il fatturato commerciale è stato inferiore dello 0,3 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (831,2 miliardi di franchi) e il numero di transazioni è diminuito del 7,4 percento (33,47 milioni di franchi). Lo SMI è aumentato del 17,7% dall'inizio dell'anno e si è attestato a 9.919 punti alla fine di luglio.





