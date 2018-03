In Ticino, in particolare, ci si interroga sui lauti appalti vinti dalla società nel corso degli anni, quando in Italia era già nel mirino degli inquirenti per presunta associazione mafiosa. Il tema da un lato fa sorgere perplessità su come vengono assegnati gli appalti.

La società è infatti molto attiva anche in Svizzera sia direttamente (costruzione della galleria di sicurezza del traforo del San Bernardo ed esecuzione della Galleria di Base del Ceneri per conto di AlpTransit SA) sia indirettamente attraverso la controllata Cossi SpA (Galleria Vedeggio-Cassarate, Autostrada Chiasso San Gottardo, Progetto Generoso).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'arresto di Duccio Astaldi preoccupa il Ticino 15 marzo 2018 - 19:13 Duccio Astaldi, arrestato insieme ad altri nell’ambito di un’inchiesta su una presunta tangente per i lavori di realizzazione dell’autostrada Siracusa-Gela, si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio di gestione della società Condotte. Il suo arresto preoccupa parecchio il Ticino. La società è infatti molto attiva anche in Svizzera sia direttamente (costruzione della galleria di sicurezza del traforo del San Bernardo ed esecuzione della Galleria di Base del Ceneri per conto di AlpTransit SA) sia indirettamente attraverso la controllata Cossi SpA (Galleria Vedeggio-Cassarate, Autostrada Chiasso San Gottardo, Progetto Generoso). In Ticino, in particolare, ci si interroga sui lauti appalti vinti dalla società nel corso degli anni, quando in Italia era già nel mirino degli inquirenti per presunta associazione mafiosa. Il tema da un lato fa sorgere perplessità su come vengono assegnati gli appalti.