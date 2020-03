Coronavirus istruzioni per l'uso

Patti chiari torna a fare il punto sull'emergenza coronavirus, dalle scuole ai diritti dei cittadini, dal comportamento delle persone in fatto di igiene delle mani, ai prezzi assurdi di mascherine e disinfettanti, fino agli scenari che dovremmo aspettarci se l’epidemia dovesse continuare. Raffaele De Rosa , direttore del dip. socialità e sanità, Daniel Koch , direttore della Divisione malattie trasmissibili della Confederazione (in collegamento da Berna) e con l'avvocato Melania Zanetti.

Il primo decesso nel Canton Vaud, 228 i contagi, di cui 45 in Ticino - tra i quali il primo caso riscontrato in una scuola, tre operatori sanitari e due ospiti di una casa per anziani - e 12 nei Grigioni, ma il bilancio è in continuo aggiornamento.

Distanze di sicurezza e niente strette di mano. Così è la vita ai tempi del coronavirus. Nuove misure implementate dalla Confederazione per contrastare l’epidemia, che si sta diffondendo in Svizzera.

Ai tempi del coronavirus come si comportano i cittadini in tema di igiene e quali sono i diritti dei lavoratori sottoposti a quarantena dalle aziende? L'approfondimento di Patti Chiari.

