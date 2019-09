Da dove viene questa svolta verde? Beh, da un lato c’è stata una rivoluzione tecnologica: nuovi prodotti in grado di competere con i materiali da costruzione tradizionali; dall’altro ci sono le pressanti questioni ecologiche. Il legno in Svizzera è una materia prima disponibile, spesso a chilometro zero e il suo impatto sull’ambiente è minore rispetto al ferro o al cemento.

Ma avanza anche il multipiano: nella Svizzera tedesca e romanda sono sorti interi quartieri tutti di legno, parliamo di migliaia di appartamenti in pochi anni. Il fenomeno non è solo elvetico, in mezza Europa si realizzano opere sempre più ardite con il materiale ricavato dalle foreste.

Legno, profumo di casa Michele Galfetti 01 settembre 2019 - 14:00