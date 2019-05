Gli intellettuali liberal di sinistra e l'ideologia del politically correct proprio non li sopporta e proprio per questo è diventata popolarissima negli ambienti della destra sovranista e degli integralisti cristiani.

Svezia terra di paladine 25 aprile 2019 - 09:20 Izabella Nilsson Jarvandi, svedese pure lei come Greta Thunberg, 15enne dai capelli neri e occhi scuri, è stata eletta dal web come "anti-Thunberg". Ma la ragazza è tutt'altro che politicamente corretta. La ragazzina si batte però contro l'immigrazione e l'ideologia gender. Il suo profilo Twitter parla chiaro: "giovane attivista contro il globalismo, che cerca verità e giustizia per la mia amata Svezia". Dai comizi davanti ai palazzi del potere denuncia quel che definisce "il genocidio del popolo svedese", dovuto alle politiche liberali verso l'immigrazione. Ha anche solidarizzato con il premier ungherese Viktor Orban per la sua chiusura nei confronti degli immigrati. Gli intellettuali liberal di sinistra e l'ideologia del politically correct proprio non li sopporta e proprio per questo è diventata popolarissima negli ambienti della destra sovranista e degli integralisti cristiani.