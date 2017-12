Diritto d'autore

"Bonifica del Ceresio avviata" Simone Della Ripa 14 settembre 2017 - 16:51 I lavori per il risanamento della rete idrica e fognaria sulla sponda italiana del Lago di Lugano sono iniziati, secondo quanto hanno annunciato le autorità di Porto Ceresio. Dopo 10 anni di discussioni e promesse, tra autorità italiane e ticinesi, il cantiere è stato inaugurato nei giorni scorsi. “Si tratta di un risultato importante, ottenuto anche all’interessamento in prima persona del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali”, dichiara soddisfatto il vicesindaco di Porto Ceresio, Franco Pozzi, che dal 2009 si batte per trovare una soluzione al problema. Accanto a lui, felice per questi primi passi verso "acque chiare", l'assessore ai lavori pubblici di Porto Ceresio Marco Prestifilippo, fiducioso che in futuro prossimo con il Ticino si “potranno trovare accordi anche sul piano turistico”. Davide Celso Borsani, consigliere delegato di Alfa s.r.l. gestore unico del servizio idrico della provincia di Varese dal 2016, precisa dal canto suo che i lavori preliminari serviranno per “individuare i tratti di fognatura sconosciuti; una sorta di mappatura, censimento, degli scarichi che oggi finiscono a lago” (Guarda l’intervista integrale in apertura dell’articolo). Cantiere avviato e fine lavori prevista entro il 2020, assicurano le autorità italiane.