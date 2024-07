L’Osa, ‘manipolazione eccezionale nel voto in Venezuela’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) denuncia “una manipolazione straordinaria” nelle elezioni di domenica, in Venezuela.

Secondo un comunicato dell’organizzazione, il governo del presidente Nicolas Maduro, proclamato vincitore, “ha applicato uno schema repressivo, accompagnato da azioni atte a distorcere completamente il risultato elettorale”.

Intanto, secondo un bilancio dell’organizzazione non governativa venezuelana per la difesa dei diritti umani, Foro penal, fornito sul suo profilo X (ex Twitter), sono stati almeno 46 gli arresti dei manifestanti durante le proteste della giornata di ieri in Venezuela. Gli arresti sono stati effettuati in otto regioni del Paese.

Da parte sua la Encuesta nacional de hospitales, uno strumento che serve a raccogliere i dati sulla situazione nei nosocomi in Venezuela, rende noto che i feriti nelle manifestazioni anti-chaviste di ieri che hanno fatto ricorso alle cure in ospedale sono 44 e i morti almeno tre.

Il bilancio più pesante si è registrato nello stato di Aragua, con 35 feriti, e due morti. A Caracas sei persone sono state trasferite in ospedale per lesioni da arma da fuoco, e sul totale dei 44 feriti almeno una decina hanno riportato lesioni da arma da fuoco.