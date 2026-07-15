L’intervallo della finale durerà 25 minuti per l’half-time show
L'intervallo alla finale dei Mondiali - che andrà in scena questa domenica a partire dalle 21:00 - potrebbe durare fra i 20 e i 25 minuti per consentire lo svolgimento dell'half-time show, lo spettacolo in stile Super Bowl.
(Keystone-ATS) Una delle opzioni allo studio, riporta BBC, è quella di far trascorre i tradizionali 15 minuti dell’intervallo più altri 10-11 minuti per lo show che vedrà fra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber.
Lo scorso anno l’half-time show durante la Coppa del Mondo di Club era durato 24 minuti. Prima dell’avvio della finale si terrà invece la cerimonia di chiusura dei Mondiali.