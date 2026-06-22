L’autrice Lídia Jorge, memoria e coscienza del Portogallo

Keystone-SDA

Condividi

La grande signora della letteratura portoghese Lídia Jorge, che da cinque anni insegna all'Università di Ginevra, ha compiuto 80 anni il 18 giugno. Sarà ospite sabato e domenica del 30esimo Festival internazionale della letteratura di Leukerbad (VS).

4 minuti

(Keystone-ATS) Che sia in occasione della festa nazionale a Lisbona, in un’università straniera o a un festival letterario internazionale, le apparizioni di Jorge fanno sempre parlare di sé. A prima vista, la scrittrice portoghese sembra infatti una persona discreta, quasi un po’ convenzionale. Ma quando inizia a parlare, con tono calmo e deciso, dalle sue parole emana un’intensità che affascina tutti.

Alla Fiera del Libro di Lipsia di quest’anno, il pubblico allo stand del Portogallo era immerso in un silenzio assoluto mentre la scrittrice veniva intervistata da un giornalista sul suo libro, “I memorabili” (2018). Tutto intorno, il frastuono della fiera si infrangeva come il mare sulla costa atlantica portoghese, mentre Jorge pronunciava frasi destinate a rimanere impresse nella memoria. “I giovani in Portogallo possono essere orgogliosi della rivoluzione che ha avuto luogo nel nostro Paese senza spargimento di sangue”, ha affermato. “E dovrebbero farne tesoro, ora che ovunque i cambiamenti vengono imposti con la violenza e si vuole farci credere, ancora una volta, che non ci sia altra via.”

Circolo letterario chiuso

Jorge ha scritto “I memorabili” per affermare il contrario della violenza, ovvero la possibilità di una trasformazione pacifica. Il libro chiude il cerchio, con uno stile epico, rispetto al suo esordio letterario “Il giorno dei prodigi” (1980).

In quel romanzo aveva raccontato proprio di quella rivoluzione del 25 aprile 1974, quando le venditrici di fiori infilarono garofani rossi nelle canne dei fucili dei ribelli, ponendo così effettivamente fine alla dittatura di Salazar senza spargimento di sangue. L’evento storico è infatti noto anche con il nome di rivoluzione dei garofani.

Una vita come un romanzo

È un desiderio dei più anziani che i giovani imparino dalla storia, invece di metterla da parte e dimenticarla e Jorge non fa eccezione. Tuttavia, al momento sono poche le autrici che, con la stessa sensibilità di cui lei dà prova, sondano i cambiamenti sociali e ne traspongono i risultati in romanzi che, una volta letti, esercitano un forte fascino.

La vita di Jorge stessa ha un non so che di romanzesco come un fado, malinconico, pieno di saudade, quella proverbiale nostalgia portoghese di chi è rimasto a casa e rimpiange coloro che sono partiti in mare. Nata nel 1946 nel villaggio di Boliqueime, in Algarve, Jorge è cresciuta sola con sua madre e altre parenti donne. Tutti gli uomini della famiglia sono emigrati. Ciò che rimase furono i miti, fu il paesaggio, che perse gradualmente il suo carattere rurale e fu stravolto dal turismo fino a diventare irriconoscibile. “Vivevamo in un costante senso di abbandono e di perdita”, ricorda l’autrice.

Dopo aver frequentato la scuola a Faro, Jorge si è trasferita a Lisbona, dove ha studiato filologia romanza, attività che in seguito l’ha portata a insegnare proprio in quella città. Durante la guerra coloniale (1961-74) ha vissuto per alcuni anni in Angola e in Mozambico con il suo primo marito, un ufficiale dell’aeronautica militare: un’esperienza traumatica che ha elaborato in modo autocritico nel romanzo “La costa dei sussurri”. “Scrivo istintivamente”, ha detto Jorge a Lipsia. La scorsa settimana Jorge è stata insignita del Premio di Stato austriaco per la letteratura europea 2026.

Il pubblico di Leukerbad potrà (ri)scoprire l’autrice portoghese nell’ambito del Festival internazionale di letteratura, che si terrà dal 26 al 28 giugno, dove terrà delle letture sabato e domenica alle 12:00.