L’acquisto dei caccia F-35 diventerà significativamente più costoso

Keystone-SDA

L'acquisto dei caccia F-35A diventerà significativamente più costoso: si parla di 1,3 miliardi di franchi in più rispetto al prezzo fisso concordato di 6 miliardi.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da una ricerca dell’esperto dell’esercito Beni Gafner, di cui riferisce la radiotelevisione svizzero-tedesca SRF.

Diverse fonti credibili in vari dipartimenti gli avrebbero assicurato che il prezzo fisso non avrebbe potuto essere rispettato, ha dichiarato Gafner questa sera all’agenzia Keystone-ATS. Si è menzionato più volte anche un superamento dei costi di 1,3 miliardi di franchi per l’acquisto dei 36 jet da combattimento ordinati negli Stati Uniti.

Stando al Dipartimento della difesa (DDPS), il Consiglio federale è ancora dell’opinione che il prezzo fisso concordato con il governo Usa si applichi all’acquisto degli F-35A svizzeri. Tuttavia, l’esecutivo esamina costantemente la situazione e fornirà informazioni se la situazione dovesse cambiare.

Il voto popolare a favore dei nuovi jet da combattimento è stato molto combattuto nel settembre 2020 con un 50,1% di sì.