Kuwait: compagnia petrolifera nazionale annuncia taglio produzione

Keystone-SDA

Il Kuwait ha annunciato una riduzione precauzionale della produzione e della raffinazione del petrolio greggio a seguito dei continui attacchi dell'Iran contro il paese e delle "minacce iraniane al passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz".

(Keystone-ATS) Kuwait Petroleum Corporation, la compagnia petrolifera statale, ha affermato che la decisione rientra nella sua “strategia di gestione del rischio e continuità operativa”, riporta il “Guardian”.