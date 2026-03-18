KOF taglia stime di crescita: Pil svizzero subisce tensioni globali

Keystone-SDA

Anche l'Istituto KOF, come appena fatto pure dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), taglia le stime di crescita per il prodotto interno lordo (Pil) svizzero nel 2026.

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(Keystone-ATS) Al netto degli eventi sportivi l’economia si espanderà dell’1,0%, e non del 1,1% come ipotizzato a metà dicembre, ha indicato oggi il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo. Per il 2027 viene per contro mantenuta la stima di +1,7%.

Le attuali previsioni economiche continuano a essere caratterizzate da un elevato livello di incertezza commerciale e geopolitica, rileva il KOF in un comunicato odierno. È in particolare in corso una riorganizzazione della politica doganale statunitense. Una sentenza della Corte Suprema ha sostituito i dazi specifici per paese precedentemente in vigore con un’aliquota base generale del 10%; poco dopo è stato annunciato un ulteriore aumento al 15%. Ciò ha limitato il potenziale di escalation della precedente politica doganale, ma gli ostacoli commerciali per i settori elvetici orientati all’esportazione rimangono elevati.

Inoltre il contesto geopolitico si è notevolmente inasprito a causa della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, in corso dalla fine di febbraio. Il conflitto ha provocato un aumento dei prezzi del petrolio e del gas e sta causando perturbazioni su un’importante rotta commerciale, lo Stretto di Hormuz. Nella previsione di base il KOF parte comunque dal presupposto che le conseguenze economiche per la Confederazione rimangano limitate e che i prezzi dell’energia tornino alla normalità dopo uno shock iniziale.

La crescita dell’occupazione in Svizzera subirà comunque un rallentamento: la creazione di posti di lavoro sarà infatti inferiore di circa 20’000 equivalenti a tempo pieno. Nel 2027 il tasso di disoccupazione si attesterà al 3,1%, con un aumento di 0,1 punti percentuali. L’inflazione si attesterà allo 0,3% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027.