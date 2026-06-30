KOF: prospettive congiunturali in chiaro miglioramento in giugno

Keystone-SDA

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In giugno le prospettive economiche per la Svizzera hanno registrato un ulteriore miglioramento, secondo il barometro congiunturale dell'Istituto di ricerche congiunturali (KOF) del Politecnico federale di Zurigo.

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(Keystone-ATS) Il barometro è salito di 2,6 punti, attestandosi a 101,2 punti, comunica oggi il KOF. L’indicatore anticipatore prosegue quindi la sua ripresa dopo il calo registrato a marzo (dato rivisto a 95,7 punti) e supera nuovamente la soglia dei 100 punti per la prima volta dall’inizio della guerra in Iran.

Il dato di giugno superato nettamente le aspettative: gli economisti intervistati dall’agenzia finanziaria AWP avevano previsto valori compresi tra 98,2 e 100,0 punti.

L’aumento è da attribuire soprattutto ai segnali più favorevoli provenienti dal settore manifatturiero, si spiega nel comunicato. Dal punto di vista della domanda sono migliorate sia le prospettive relative alle esportazioni che quelle inerenti ai consumi.

Nel settore manifatturiero la maggior parte degli indici compositi ha registrato un andamento positivo, in particolare quelli relativi all’attività produttiva. All’interno del settore hanno registrato un incremento soprattutto l’industria tessile, l’industria automobilistica e meccanica, nonché l’industria cartaria e tipografica.

Il barometro KOF è un indicatore composito anticipatore che si basa su una serie di indicatori e ha lo scopo di segnalare l’andamento congiunturale nel prossimo futuro. Valori superiori a 100 punti indicano una crescita.