Kiev: attacco russo nella notte, 30 morti

Keystone-SDA

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Almeno 30 morti e una novantina di feriti è il bilancio delle vittime in Ucraina a seguito dell'attacco russo compiuto la notte scorsa con 74 missili e 500 droni su Kiev e tutte le principali città ucraine. Colpito anche un pronto soccorso.

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(Keystone-ATS) “La Russia colpisce esclusivamente obiettivi civili per costringere l’Ucraina a rinunciare al proprio Stato”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è recato sul luogo dei bombardamenti, assicurando che l’Ucraina risponderà.

L’Ue intanto annuncia nuove sanzioni ma il Cremlino, furioso per i recenti raid su Mosca, non si ferma: ‘Continueremo ad aumentare la pressione su Kiev’, fa sapere.