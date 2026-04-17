Kiev, almeno 17 morti e 100 feriti nei raid russi di ieri

Keystone-SDA

È di almeno 17 morti e 100 feriti il bilancio dei raid russi di ieri sull'Ucraina, in uno degli attacchi più letali del 2026. Lo riportano i media di Kiev.

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(Keystone-ATS) Missili e droni russi hanno distrutto case, incendiato edifici e ucciso civili nelle principali città ucraine tra cui Kiev, Dnipro e Odessa. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che Mosca ha lanciato un totale di 19 missili balistici, 25 missili da crociera e 659 droni durante l’attacco. Dodici missili e 20 droni hanno colpito 26 località in Ucraina, mentre i detriti delle intercettazioni hanno raggiunto altre 25 località.

Questa mattina la Romania ha denuncia un ulteriore sconfinamento di un drone russo nel proprio territorio.

I sistemi radar romeni hanno rilevato nella notte un drone che ha violato lo spazio aereo nazionale durante un attacco russo contro la vicina Ucraina, prima che se ne perdessero le tracce a sud-est del villaggio di confine di Chilia Veche, secondo quanto ha reso noto oggi il ministero della Difesa di Bucarest ripreso dall’agenzia di stampa Reuters.

La Romania, paese membro dell’Unione europea e della NATO, condivide con l’Ucraina un confine terrestre di 650 chilometri ed è già stata più volte interessata da sconfinamenti di droni e dalla caduta sul proprio territorio di frammenti di velivoli, da quando la Russia ha iniziato a colpire i porti ucraini sul Danubio situati di fronte al confine romeno.