Kiev, “guasto tecnico provoca pesanti black out in Ucraina”

Keystone-SDA

Un guasto nel sistema elettrico ucraino ha causato l'interruzione della corrente elettrica in una parte significativa del Paese. Lo riportano i media ucraini.

(Keystone-ATS) “Oggi alle 10:42 si è verificato un guasto tecnologico che ha causato l’interruzione simultanea della linea da 400 kW tra i sistemi elettrici di Romania e Moldavia e della linea da 750 kW tra l’Ucraina occidentale e quella centrale”, ha affermato il ministro dell’Energia ucraino Shmyhal per il quale c’è stato un blackout a cascata nella rete elettrica ucraina e l’attivazione dei dispositivi di protezione automatica nelle sottostazioni. Oggi anche la metropolitana di Kiev è ferma.

Nel frattempo, il black out registrato in Ucraina sta avendo ripercussioni anche in Moldavia, dove è stato registrato un calo sulla linea ad alta tensione Isaccea-Vulcanesti-Mdres a causa dei gravi problemi nel sistema elettrico ucraino. Lo riporta Rbc-Ucraina, che cita il ministero dell’Energia della Moldavia su Facebook.

Secondo l’agenzia, l’incidente ha causato danni e l’interruzione parziale della rete elettrica del Paese. Il gestore della rete di trasmissione elettrica Moldelectrica sta eseguendo interventi di emergenza per stabilizzare la situazione. L’alimentazione elettrica è già stata ripristinata in diversi insediamenti. Interruzioni di corrente sono state registrate a Chisinau e nei suoi sobborghi, così come a Taraclia, Cahul e Anenii Noi.

Intanto, le forze ucraine hanno effettuato una serie di attacchi contro obiettivi militari nemici nei territori occupati e all’interno della Russia. Lo riporta Rbc Ukraine.

Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, sono stati colpiti un sistema missilistico terra-aria Tor-M1, posti di comando di droni, depositi di rifornimenti e truppe nemiche, nella regione di Luhansk, di Zaporizhia e in quella di Donetsk. Colpito inoltre un posto di comando di droni russi nei pressi di Sluchovsk, nella regione russa di Bryansk.