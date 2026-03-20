Khamenei nega i raid su Turchia e Oman, “è un piano di Israele”

Keystone-SDA

La Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha negato che la Repubblica islamica abbia attaccato la Turchia e l'Oman, sostenendo che si tratti di un "piano" di Israele.

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(Keystone-ATS) “Vorrei ricordarvi che gli attacchi contro la Turchia e l’Oman – entrambi Paesi che hanno buone relazioni con noi – contro alcuni punti in questi Paesi non sono stati portati avanti in alcun modo dalle Forze armate della Repubblica islamica o da altre forze del fronte della resistenza”, ha affermato Khamenei in un messaggio a lui attribuito da Fars, aggiungendo che si tratta di “un piano che il nemico sionista mette in atto” per seminare discordia tra i vicini.

“Si tratta di una tattica che il nemico sionista mette in atto utilizzando la tecnica del falso allarme per seminare discordia tra la Repubblica Islamica e i suoi vicini, e potrebbe accadere anche in altri Paesi”, ha detto Khamenei, mentre Ankara ha dichiarato nelle scorse settimane che erano stati intercettati dal sistema difensivo della Nato tre missili dall’Iran che si dirigevano verso il proprio spazio aereo o che vi sono entrati e anche l’Oman ha denunciato una serie di attacchi contro i suoi porti o le sue infrastrutture energetiche.

Nel messaggio diffuso oggi in occasione del Capodanno iraniano, la Guida Suprema iraniana ha pure affermato: “Al momento, il nemico è stato sconfitto, grazie alla particolare unità che vi unisce, nostri compatrioti, nonostante tutte le differenze di origine religiosa, intellettuale, culturale e politica”. Il messaggio attribuito a Khamenei è stato trasmesso dalla televisione di Stato in forma scritta, poiché non è ancora apparso in pubblico né in televisione da quando è stato eletto leader.

Dal canto suo, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato in un intervista che all’Iran ci vorranno 10 anni per ricostruire dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele. “Credo che se ce ne andassimo ora a loro servirebbero 10 anni per ricostruire. Ma non ritengo sia una situazione accettabile. Se restiamo di più non ricostruiranno mai”, ha messo in evidenza Trump.