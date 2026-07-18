Khamenei, ‘la firma di Trump sul memorandum è priva di valore’

Keystone-SDA

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La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione scritta sul memorandum d'intesa firmato tra i presidenti dell'Iran e degli Stati Uniti.

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(Keystone-ATS) Nel testo Mojtaba Khamenei afferma che “le ripetute violazioni del Grande Satana del memorandum d’intesa firmato tra i presidenti dell’Iran e degli Stati Uniti hanno una volta di più dimostrato a tutti quanto sia inutile e senza valore la firma del presidente degli Stati Uniti, e che bullismo, ambizioni egemoniche e barbarie sono elementi inseparabili del modo e della dottrina americana”.

“Il Grande Satana ha una volta di più rivelato il suo vero volto senza maschera, affinché questa oscura esperienza di crimine e slealtà rimanga come un’ulteriore potente testimonianza dell’ingannevolezza, irrazionalità, inaffidabilità e malvagità dell’America”, indica la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei.

“Ora che il nemico americano cerca di accendere la guerra e di incorrere in costi ancora più pesanti e in una vergogna ancora maggiore, dovrebbe sapere che la cara nazione iraniana e l’Asse della Resistenza hanno in serbo per esso lezioni indimenticabili – aggiunge Khamenei -. Il coraggio dei combattenti dell’Islam e il valore del popolo della regione meridionale dell’Iran negli ultimi giorni hanno già dimostrato esempi di quelle lezioni”.