Kerzers: esclusa pista di atto terroristico

Keystone-SDA

La pista terroristica sembra essere stata scartata nell'incendio di un autopostale avvenuto ieri sera a Kerzers (FR), ha indicato oggi il capo della comunicazione della polizia cantonale friburghese Martial Pugin.

(Keystone-ATS) Restano tuttavia senza risposta domande sull’autore del gesto. Viene privilegiata l’ipotesi di un atto volontario. Le indagini e le verifiche proseguono, ha riferito stamani Pugin alla radiotelevisione pubblica romanda RTS. “Al momento non vi sono elementi che facciano pensare” a un atto terroristico, ha aggiunto.

Secondo Pugin, tre persone sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni. La terza “è tornata a casa durante la notte”. Altre due persone sono state visitate sul posto e le loro condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Identificazione vittime richiederà tempo

L’identificazione delle sei vittime potrebbe richiedere diversi giorni. Sono in corso le necessarie indagini medico-legali. La polizia non è in grado di stimare con certezza quanto tempo richiederà l’identificazione, ha riferito Pugin a Keystone-ATS.

L’identità dei feriti è stata accertata ieri sera. Stamani Pugin non era in grado di fornire informazioni più precise, in particolare sul loro sesso ed età.

Le autorità friburghesi terranno una conferenza stampa oggi pomeriggio alle 14.00 per fare il punto della situazione.