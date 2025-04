Keller-Sutter: papa è stata persona piena di rispetto

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter parteciperà oggi ai funerali di papa Francesco in Vaticano. Per la sangallese, cresciuta nella fede cattolica, il pontefice è sempre stato una persona piena di rispetto, dice ai giornali dell'editore Tamedia.

(Keystone-ATS) “Il papa, indipendentemente da chi fosse, ha sempre avuto un posto importante nella mia famiglia”, afferma Keller-Sutter in un’intervista pubblicata oggi. Per questo è felice di recarsi a Roma per dare l’ultimo saluto a Francesco.

La consigliera federale è rimasta colpita dal modo in cui il pontefice ha svolto il suo compito. “Questo incarico significa anche fare sacrifici”. Jorge Mario Bergoglio lo ha “vissuto appieno”.

Keller-Sutter lo ha incontrato nel 2019 in occasione della canonizzazione di Marguerite Bays. “È stato molto caloroso”, ricorda nell’intervista. La canonizzazione di Bays è stata una delle cinque che si sono svolte quel giorno – quattro delle quali erano di donne. “Ho detto a papa Francesco: evidentemente le donne non sono tutte così scadenti”. Lui l’ha presa con umorismo, dice ai giornali.

È tradizione della famiglia Keller-Sutter assistere alla benedizione del papa a Natale e a Pasqua. “Si vedeva che pronunciava la benedizione con le sue ultime forze”, osserva la presidente della Confederazione facendo riferimento all’ultima apparizione del pontefice. Nonostante la tristezza, è stato bello che sia morto a Pasqua, la festa della resurrezione, fa notare la direttrice del Dipartimento federale delle finanze.