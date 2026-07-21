Julius Bär: utile record nel primo semestre

Keystone-SDA

Condividi

Profitti record per Julius Bär: nel primo semestre la banca privata zurighese presente anche in Ticino e nei Grigioni ha realizzato un utile netto di 673 milioni di franchi, oltre il doppio dei 295 milioni dello stesso periodo del 2025.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando alle indicazioni odierne l’afflusso netto di nuovi capitali è stato pari a 5,7 miliardi di franchi, rispetto ai 7,9 miliardi degli stessi mesi dell’anno precedente. A fine giugno i patrimoni gestiti hanno raggiunto il massimo storico di 547 miliardi di franchi: in confronto alla fine del 2025 l’incremento è del 5%. Oltre agli afflussi di nuovi capitali, la banca ha beneficiato di un andamento positivo dei mercati azionari e di effetti valutari.

“Nel complesso, nel primo semestre del 2026 abbiamo registrato una solida performance operativa e abbiamo potuto registrare un utile consolidato a livelli da primato”, afferma il presidente della direzione Stefan Bollinger, citato in un comunicato. “Questo andamento sottolinea la solidità del nostro modello di affari e la capacità del nostro team di supportare efficacemente i nostri clienti anche in un contesto di mercato impegnativo e volatile”, aggiunge il 52enne dirigente svizzero con trascorsi professionali presso la Banca cantonale di Zurigo e in carica dal 2025 .

I risultati diffusi di primo mattino superano le attese degli analisti. Malgrado ciò in borsa nella prima ora di contrattazione l’azione Julius Bär scendeva del 4%; positiva è però la performance dall’inizio di gennaio (+7%), sull’arco di dodici mesi (+25%) e in cinque anni (+18%).

Fondato a Zurigo nel 1890, Julius Bär – in altri paesi, Italia in primis, l’istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato alla borsa svizzera dal 2005. Oggi si concentra sul private banking, con presenza in 60 località di 25 paesi: in Svizzera ha uffici in dodici luoghi, fra cui Lugano e St. Moritz (GR).