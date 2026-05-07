JU: poliziotto accoltellato a Delémont? No si era autoferito

Keystone-SDA

Il poliziotto giurassiano in congedo che era stato considerato vittima di un'aggressione con coltello nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua a Delémont, in realtà si era autoinflitto le ferite.

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(Keystone-ATS) Gli accertamenti effettuati nell’ambito dell’inchiesta hanno permesso di stabilire che si è trattato di un gesto di autoaggressione.

Considerata la natura dei fatti, non verranno fornite ulteriori informazioni, ha indicato oggi il Ministero pubblico giurassiano in un breve comunicato. L’uomo era stato ritrovato ferito da diverse coltellate all’addome e aveva dovuto essere operato.

All’epoca, il Ministero pubblico aveva indicato che il poliziotto era stato aggredito da tre giovani sui vent’anni mentre si spostava in una zona poco illuminata del centro storico di Delémont. La vittima aveva affermato di essersi ritrovata circondata prima di essere aggredita con un’arma da taglio e che le era stato sottratto il portafoglio. I malviventi erano poi fuggiti, era stato ancora precisato.