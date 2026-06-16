JD Vance, “credo che Israele accetterà l’accordo” tra USA e Iran

Keystone-SDA

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha affermato di credere che Israele aderirà all'accordo tra Stati Uniti e Iran in fase di negoziazione.

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(Keystone-ATS) “Sappiamo che questo accordo renderà Israele più sicuro, e renderà più sicura l’intera regione”, ha dichiarato Vance a NBC News in un’intervista. “Ho notato molta disinformazione su questo accordo, a volte nei media iraniani, a volte in quelli israeliani”, ha spiegato.

“Crediamo fermamente che quando il popolo israeliano comprenderà il contenuto di questo accordo, lo vedrà come una via verso un nuovo Medio Oriente, verso la pace e la prosperità nella regione”, ha aggiunto Vance. “Questo è tutto ciò che possiamo chiedere. Siamo abbastanza fiduciosi che gli israeliani lo accetteranno quando saremo un po’ più avanti nel processo”, ha proseguito.

Ad una domanda sulle dure critiche pubbliche rivolte a Netanyahu dal presidente Donald Trump negli ultimi giorni, Vance ha risposto che “Israele è spesso un buon partner, abbiamo interessi comuni, ma a volte capita di non essere d’accordo su alcune questioni”.

Vance ha aggiunto che “è assolutamente normale, anche con i nostri alleati più stretti, dal Regno Unito a Israele, a volte abbiamo divergenze di opinione”.