Ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane, o almeno così sperano gli operatori del settore (ristoratori, albergatori, negozianti di gadget turistici), che sperano almeno per quest'anno di ridurre i passivi. Il reportage del TG per le vie del centro di Roma.

Secondo alcuni osservatori, una quota significativa di esercizi pubblici, è destinata addirittura a non riaprire più per le perdite accumulate in questi mesi e la complicata ripresa degli indici economici.

In attesa dei turisti stranieri, che a partire dal prossimo mese dovrebbero calare di nuovo dal Nord Europa verso la Penisola non appena si apriranno le frontiere, molte attività commerciali restano chiuse.

