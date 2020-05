Ma il governo, per bocca del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che aveva chiesto a Bolzano di attendere il 18 maggio per valutare l'evoluzione della pandemia, ha già fatto sapere che impugnerà la decisione. L'apertura di alcune attività commerciali, ha sottolineato il ministro, avviene in assenza delle linee guida sul lavoro. Intanto però anche i presidenti Massimliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Toti (Liguria) e Luca Zaia (Veneto), hanno detto di essere pronti ad aprire tutto l'11 di maggio.

Seguiranno il 18 maggio scuole dell'infanzia ed elementari che svolgeranno le attività didattiche per mezza giornata e a organici ridotti mentre una settimana dopo, il 25 maggio, riapriranno gli alberghi e gli impianti turistici. Inoltre, gli spostamenti all'interno della regione (compreso quindi il Trentino) saranno liberi mentre per quelli verso il resto dell'Italia si applicano le regole nazionali che richiedono specifiche motivazioni (lavoro, necessità e salute).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Fase 2, l'Alto Adige accelera e sfida Roma 08 maggio 2020 - 13:37 Nella notte il Consiglio provinciale dell'Alto Adige ha dato avvio alla Fase 2 che scatterà gradualmente, a partire dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale (potrebbe avvenire nelle prossime ore). Questo significa che nella provincia autonoma, una volta che saranno espletate le formalità di rito, riprenderanno immediatamente le attività economiche (commerciali, industriali e artigianali). Da lunedì 11 maggio poi riapriranno parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti, musei e biblioteche, nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale in vigore. Seguiranno il 18 maggio scuole dell'infanzia ed elementari che svolgeranno le attività didattiche per mezza giornata e a organici ridotti mentre una settimana dopo, il 25 maggio, riapriranno gli alberghi e gli impianti turistici. Inoltre, gli spostamenti all'interno della regione (compreso quindi il Trentino) saranno liberi mentre per quelli verso il resto dell'Italia si applicano le regole nazionali che richiedono specifiche motivazioni (lavoro, necessità e salute). Lo stesso vale per le Università e gli eventi sportivi che sono soggetti alle disposizioni dello Stato. La legge provinciale prevede anche la possibilità di attraversare i confini con Svizzera e Austria qualora i due paesi lo consentiranno. Il servizio del TG: La maggioranza, guidata dalla Südtiroler Volkspartei, ha giustificato il provvedimento nell'ambito delle prerogative derivanti dal suo statuto di autonomia riconosciuto dalla Costituzione italiana. Ma il governo, per bocca del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che aveva chiesto a Bolzano di attendere il 18 maggio per valutare l'evoluzione della pandemia, ha già fatto sapere che impugnerà la decisione. L'apertura di alcune attività commerciali, ha sottolineato il ministro, avviene in assenza delle linee guida sul lavoro. Intanto però anche i presidenti Massimliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Toti (Liguria) e Luca Zaia (Veneto), hanno detto di essere pronti ad aprire tutto l'11 di maggio.