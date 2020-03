Nonostante abbia radici stabili tra le Alpi, la comunità mantiene un indissolubile legame con le terre natie. Da sempre, nel periodo delle feste, gli stalli delle città elvetiche si riempiono di emigrati d’ogni generazione, pronti a trascorrere la notte in bus per rivedere famigliari, amici, parenti. Una consuetudine che è più di un momento di vacanza e che rappresenta il punto di contatto con la CalabriaLink esterno .

A partire dagli anni ’60, la Svizzera divenne una delle principali mete dell’esodo calabrese, accogliendo – insieme alla Germania – più di tre quarti di tutti gli emigrati della regione. Spinti dalla richiesta di manodopera, in 130'000 attraversarono l’Italia, percorrendo più di 1.300 km a piedi o in treno.

