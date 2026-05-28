Italia: La Stampa cambia proprietà, la Sae completa acquisto

Keystone-SDA

Il gruppo Sae ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati.

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(Keystone-ATS) Per favorire questo processo, il Gruppo Sae ha costituito una sub holding, Sae Piemonte – composta da Gruppo Sae con il 51 per cento e Toto Holding con il 49 – finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa Sae che sarà proprietaria della testata. Il ruolo di amministratore delegato sarà affidato a Massimo Briolini, mentre la carica di presidente sarà assunta da Paolo Ceretti.

Tra gli azionisti Fondazione di Sardegna, Carimonte Holding, Sportcast, Reale Mutua e Toto holding.

L’acquisizione – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità industriale all’interno di un progetto ambizioso fondato su indipendenza editoriale, affidabilità, rispetto dell’identità della testata e della sua vocazione territoriale, nazionale e internazionale. Una visione che punta a rafforzare le prospettive di crescita, il prestigio e la capacità di innovare che da sempre caratterizzano il quotidiano. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita industriale del Gruppo Sae, orientata allo sviluppo di un modello integrato, capace di coniugare qualità dell’informazione, innovazione digitale, internazionalizzazione e diversificazione dell’offerta. Con questa acquisizione, il gruppo consoliderà, entro la fine del 2026, un fatturato complessivo pari a circa 250 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel panorama editoriale e digitale.

Il Gruppo Sae (Sapere Aude Editori) è un gruppo editoriale italiano nato nel 2020 con l’obiettivo di creare un polo indipendente dell’informazione e della comunicazione integrata, interamente a capitale italiano. Il gruppo è già proprietario di sei storiche testate giornalistiche cartacee e digitali diffuse in Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna e Lombardia e di tre testate online, oltre a Next Different Uniting, una delle principali communication company italiane. Fondatore, presidente e amministratore delegato è Alberto Leonardis, manager e business developer con oltre 30 anni di esperienza nei settori editoria, media, consulenza nell’ambito finanziario e Ict.